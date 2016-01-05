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    ​СБ ООН осудил нападение на саудовские дипмиссии в Иране и призвал к снижению напряженности

    Совбез призвал стороны поддерживать диалог и предпринять шаги для снижения напряженности в регионе

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН самым решительным образом осудил нападения на посольство и консульство Саудовской Аравии в Иране и призвал власти Исламской Республики обеспечить защиту дипломатических объектов и персонала в соответствии со своими международными обязательствами. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в принятом заявлении для печати члены СБ напомнили об "основополагающем принципе неприкосновенности дипломатических и консульских зданий", закрепленном в Венских конвенциях 1961 и 1963 гг. 

    "В этой связи члены Совета Безопасности, выражая глубокую озабоченность подобными нападениями, призывают иранские власти защищать дипломатическую и консульскую собственность и персонал, а также уважать свои международные обязательства в этой сфере", - говорится в документе. С учетом последствий нападений на посольство и консульство, спровоцированных казнью влиятельного шиитского богослова в Саудовской Аравии, в Совбезе ООН призвали обе стороны "поддерживать диалог и предпринять шаги для снижения напряженности в регионе". 

    В ответ на нападения Эр-Рияд объявил о разрыве дипломатических отношений с Ираном. Примеру Саудовской Аравии последовали Бахрейн и Судан, в то время как Объединенные Арабские Эмираты заявили о понижении дипломатических связей с Ираном до уровня поверенных в делах. 

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