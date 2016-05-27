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    Савченко заявила о готовности стать президентом Украины

    Я хочу летать, но, если люди захотят меня видеть президентом, я готова стать президентом

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что  готова стать президентом Украины в случае необходимости. Как сообщает Report со ссылкой на УНН, об этом Савченко заявила  во время пресс-конференции в Киеве.

    "Я хочу летать, но, если люди захотят меня видеть президентом, я готова стать президентом", - заявила она.

    Также она сказала, что "хотела бы повидать мир и сделать турне по странам, которые оказали бы помощь Украине в борьбе с агрессором".

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