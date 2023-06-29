О нас

Саудовский фонд выделяет Кыргызстану кредит в $100 млн на строительство жилья

Саудовский фонд выделяет Кыргызстану кредит в $100 млн на строительство жилья Парламент Кыргызстана в третьем чтении ратифицировал соглашение о выделении стране 100 млн долларов Саудовским фондом.
В регионе
29 июня 2023 г. 12:40
Саудовский фонд выделяет Кыргызстану кредит в $100 млн на строительство жилья

Парламент Кыргызстана в третьем чтении ратифицировал соглашение о выделении стране 100 млн долларов Саудовским фондом.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, средства выделяются на 25 лет с пятилетним льготным периодом под 1,5% годовых. Проект будет реализовывать Государственная ипотечная компания.

За счет данных средств власти Кыргызстана намерены построить 174,5 тыс. квадратных метров жилья, или 3 тыс. квартир по 40-85 квадратных метров, для семей с малым и средним уровнями доходов.

Ипотеку будут выдавать участникам государственной жилищной программы "Мой дом 2021-2026" на условиях аренды с последующим выкупом. Завершить проект планируется к концу 2028 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
22 июня 2023 г. 17:30
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
23 июня 2023 г. 16:50
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
24 июня 2023 г. 14:26
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
24 июня 2023 г. 17:02
В Чехии разбился самолет, есть погибший
В Чехии разбился самолет, есть погибший
24 июня 2023 г. 22:23
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
26 июня 2023 г. 01:36
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
26 июня 2023 г. 12:42
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
27 июня 2023 г. 13:30
Число погибших из-за взрыва в жилом доме в Киеве возросло до трех человек
Число погибших из-за взрыва в жилом доме в Киеве возросло до трех человек
22 июня 2023 г. 14:40
Самед Сеидов: Обсудили с канадской делегацией переговоры между Азербайджаном и Арменией 
Самед Сеидов: Обсудили с канадской делегацией переговоры между Азербайджаном и Арменией 
22 июня 2023 г. 17:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi