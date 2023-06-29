Саудовский фонд выделяет Кыргызстану кредит в $100 млн на строительство жилья

Парламент Кыргызстана в третьем чтении ратифицировал соглашение о выделении стране 100 млн долларов Саудовским фондом.

Парламент Кыргызстана в третьем чтении ратифицировал соглашение о выделении стране 100 млн долларов Саудовским фондом.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, средства выделяются на 25 лет с пятилетним льготным периодом под 1,5% годовых. Проект будет реализовывать Государственная ипотечная компания.

За счет данных средств власти Кыргызстана намерены построить 174,5 тыс. квадратных метров жилья, или 3 тыс. квартир по 40-85 квадратных метров, для семей с малым и средним уровнями доходов.

Ипотеку будут выдавать участникам государственной жилищной программы "Мой дом 2021-2026" на условиях аренды с последующим выкупом. Завершить проект планируется к концу 2028 года.