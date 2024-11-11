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Саудовский фонд может выделить $50 млн на строительство школ в Кыргызстане

Саудовский фонд может выделить $50 млн на строительство школ в Кыргызстане Саудовский фонд развития (СФР) рассмотрит вопрос выделения 50 млн долларов на строительство 38 государственных школ в Кыргызстане. Этот вопрос был обсужден в рамках рабочего визита в Эр-Рияд Садыра Жапарова, который встретился с исполнительным директором
В регионе
11 ноября 2024 г. 14:31
Саудовский фонд может выделить $50 млн на строительство школ в Кыргызстане

Саудовский фонд развития (СФР) рассмотрит вопрос выделения 50 млн долларов на строительство 38 государственных школ в Кыргызстане. Этот вопрос был обсужден в рамках рабочего визита в Эр-Рияд Садыра Жапарова, который встретился с исполнительным директором СФР Султаном Абдурахманом Аль-Маршадом.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

На встрече глава государства также предложил рассмотреть возможность увеличения финансирования для второй фазы проекта строительства ипотечного жилья.

Аль-Маршад выразил готовность к расширению сотрудничества и подтвердил намерение продолжать поддержку проектов, направленных на устойчивое развитие Кыргызстана. Он отметил, что фонд приложит все усилия для участия в реализации текущих проектов и расширения взаимодействия.

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