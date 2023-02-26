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Саудовская Аравия выделит Украине помощь на 400 млн долларов

Саудовская Аравия выделит Украине помощь на 400 млн долларов Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан Аль Сауд посетил Украину с рабочим визитом. В ходе его визита были подписаны документы о предоставлении помощи Украине.
В регионе
26 февраля 2023 г. 21:21
Саудовская Аравия выделит Украине помощь на 400 млн долларов

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан Аль Сауд посетил Украину с рабочим визитом. В ходе его визита были подписаны документы о предоставлении помощи Украине.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Facebook главы Офиса президента Андрея Ермака.

Известно, что было подписано два документа с пакетом помощь на 400 миллионов долларов.

"В рамках визита в Офисе президента были подписаны два документа, формализовавших оказание Украине пакета помощи в размере 400 млн долларов: гумпомощи на 100 млн долларов и нефтепродуктов на 300 млн долларов", - написал Ермак.

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Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanı Ukraynaya 400 milyon dollarlıq yardım ayırır

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