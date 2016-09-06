Саудовская Аравия выдаст визы иранским паломникам

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия согласилась выдать визы иранским участникам Хаджа, при условии, что они прибудут в королевство через третьи страны. Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом заявил министр по делам Хаджа Мухаммад Салах Бин Тахар.

По его словам, транзит возможен через государства Евросоюза и Африки, США, Австралию и Новую Зеландию. Министр подчеркнул, что в Саудовской Аравии рады паломникам из всех стран мира и любых национальностей.

Напомним, что в апреле 2016 года закончились провалом переговоры о выделении иранцам квот на паломничество. Они проходили на фоне резкого ухудшения отношений между Эр-Риядом и Тегераном.