Саудовская Аравия требует у Ирана обеспечить безопасность своего посольства

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия потребовала у Ирана обеспечить безопасность своего посольства в Тегеране, сообщает Al Arabiya.

Кроме того, Саудовская Аравия вызвала посла Ирана и заявила протест из-за «враждебной», по ее словам, реакции Тегерана на меры королевства против осужденных за терроризм лиц.

МВД Саудовской Аравии объявило об исполнении смертного приговора в отношении 47 человек, осужденных за терроризм и подстрекательство к нему. В заявлении ведомства указано, что также был казнен шиитский проповедник Нимр ан-Нимр.

МИД Ирана вызвал поверенного Саудовской Аравии в Тегеране и заявил ему протест из-за казни шиитского проповедника Нимр ан-Нимра, информирует Report со ссылкой на Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что в Иране проходят массовые акции протеста против казни ан-Нимра.