Саудовская Аравия поддерживает решение Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Руководство Саудовской Аравии полностью поддерживает и приветствует решение президента США Дональда Трампа о выходе из ядерного соглашения с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД королевства, выдержки которого приводит телеканал Al Ekhbariya.

"Саудовская Аравия надеется, что международное сообщество займет твердую и единую позицию для противостояния враждебным действиям Ирана, - говорится в тексте. - Иран получил выгоду от снятия санкций для развития баллистических ракет и поддержки террористических группировок". "Королевство поддерживает и приветствует шаги, о которых объявил Трамп, по выходу США из ядерного соглашения и введения экономических санкций в отношении Ирана", - заявили в ведомстве.