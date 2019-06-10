​Саудовская Аравия ожидает визита Путина в октябре

Саудовская Аравия ждет президента России Владимира Путина с визитом в октябре 2019 года, надеется, что он придаст импульс развитию отношений двух стран.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил министр энергетики королевства, сопредседатель Российско-Саудовской межправкомиссии Халид аль-Фалих.

Он отметил, что визит короля Саудовской Аравии в 2017 году в Россию стал огромным толчком в развитии сотрудничества двух стран.

"Мы ожидаем, что наши отношения получат еще больший импульс при визите президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию, который намечен на октябрь нынешнего года", - сказал Х.аль-Фалих