Саудовская Аравия отправила 3 самолета гумпомощи Украине

В рамках программы на 100 млн долларов, Саудовская Аравия направила в Украину 3 самолета с гуманитарной помощью.

В рамках программы на 100 млн долларов, Саудовская Аравия направила в Украину 3 самолета с гуманитарной помощью.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом на своем Telegram-канале сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Среди помощи:

135 мощных генераторов от 20 до 400 кВт;

теплые одеяла;

средства гигиены

Гуманитарную помощь распределят в шести регионах для реагирования на неотложные нужды тысяч людей.

"Напомню, что меморандум о гуманитарной помощи на 100 млн долларов был подписан во время недавнего визита министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Его Светлости Принца Фейсала бин Фархана Аль Сауда", - пишет Ермак.

Глава Офиса президента приветствовал поддержку Саудовской Аравии Украины.