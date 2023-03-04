Саудовская Аравия отправила 3 самолета гумпомощи Украине

В рамках программы на 100 млн долларов, Саудовская Аравия направила в Украину 3 самолета с гуманитарной помощью.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом на своем Telegram-канале сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Среди помощи:
- 135 мощных генераторов от 20 до 400 кВт;
- теплые одеяла;
- средства гигиены
Гуманитарную помощь распределят в шести регионах для реагирования на неотложные нужды тысяч людей.
"Напомню, что меморандум о гуманитарной помощи на 100 млн долларов был подписан во время недавнего визита министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Его Светлости Принца Фейсала бин Фархана Аль Сауда", - пишет Ермак.
Глава Офиса президента приветствовал поддержку Саудовской Аравии Украины.