Саудовская Аравия нанесла около 50 авиаударов по Йемену за сутки

Самолеты Саудовской Аравии нанесли около 50 авиаударов по территории Йемена за последние сутки.

Самолеты Саудовской Аравии нанесли около 50 авиаударов по территории Йемена за последние сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, удары были нанесены по объектам в йеменских провинциях Таиз, Сана, Мариб, Шабва и Эль-Джауф. О жертвах в результате военных действий не сообщается.

В последние недели ВВС коалиции активизировали атаки по военным объектам хуситов в Йемене, в частности в контролируемой мятежниками Сане. Наиболее интенсивные бомбардировки начались после того, как сторонники "Ансар Аллах" 3 января захватили недалеко от йеменского портового города Ходейда шедшее под флагом ОАЭ грузовое судно, а 17 января осуществили атаку с применением беспилотников и баллистических ракет на Абу-Даби, в результате которой погибли четыре человека и не менее пяти получили ранения.