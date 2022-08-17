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Саудовская Аравия и Узбекистан подписали инвестсоглашения на сумму почти $12 млрд

Саудовская Аравия и Узбекистан подписали инвестсоглашения на сумму почти $12 млрд Королевство Саудовская Аравия и Узбекистан подписали 10 инвестиционных соглашений на сумму 45 млрд риалов (около 11,99 млрд долларов).
В регионе
17 августа 2022 г. 17:23
Саудовская Аравия и Узбекистан подписали инвестсоглашения на сумму почти $12 млрд

Королевство Саудовская Аравия и Узбекистан подписали 10 инвестиционных соглашений на сумму 45 млрд риалов (около 11,99 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Гостелевидение страны.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с госвизитом в Саудовской Аравии. В международном аэропорту его встречал губернатор региона Медина, руководители местных силовых структур и другие официальные лица.

Во второй половине дня прибудет город Джидду, где состоятся официальные мероприятия узбекско-саудовского саммита на высшем уровне.

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Версия на английском языке Saudi Arabia and Uzbekistan sign investment agreements worth nearly $12 billion

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