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Саудовская Аравия и Турция заявили, что будут укреплять сотрудничество в обороне

Саудовская Аравия и Турция заявили, что будут укреплять сотрудничество в обороне Власти Саудовской Аравии и Турции намерены укреплять сотрудничество в сферах обороны и безопасности, а также по линии военно-промышленного комплекса.
В регионе
19 июля 2023 г. 18:16
Саудовская Аравия и Турция заявили, что будут укреплять сотрудничество в обороне

Власти Саудовской Аравии и Турции намерены укреплять сотрудничество в сферах обороны и безопасности, а также по линии военно-промышленного комплекса.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении по итогам визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в королевство.

В Саудовской Аравии Эрдоган провел встречу с премьер-министром, наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. "Что касается сфер обороны и безопасности, обе стороны выразили решимость укреплять сотрудничество и координацию в обороне и военно-промышленном комплексе, а также активизировать подписанные ими соответствующие соглашения", - следует из заявления, текст которого распространило Саудовское агентство печати.

Эр-Рияд и Анкара указали на важность укрепления взаимодействия в сфере борьбы с преступностью, терроризмом и экстремизмом, а также в области противодействия финансированию террористической деятельности. Саудовская Аравия и Турция также намерены расширить сотрудничество "в борьбе с трансграничными коррупционными преступлениями". Стороны выразили стремление улучшить взаимодействие между ведомствами, занимающимися расследованием коррупционных дел и взысканием доходов, полученных незаконным путем.

Президент Турции прибыл в Саудовскую Аравию в понедельник вечером в рамках трехдневного турне по странам Персидского залива, которое нацелено на привлечение инвестиций в экономику республики из нефтедобывающих аравийских монархий. Во вторник он посетил Катар, а в ночь на среду прибыл в Объединенные Арабские Эмираты.

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