Саудовская Аравия и Турция в совместном заявлении подчеркнули важность зерновой сделки

Эр-Рияд и Анкара в совместном заявлении, принятом по итогам визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Саудовскую Аравию, подчеркнули важность черноморской зерновой инициативы.

Эр-Рияд и Анкара в совместном заявлении, принятом по итогам визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Саудовскую Аравию, подчеркнули важность черноморской зерновой инициативы.

Как передает Report , об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам визита Эрдогана в королевство.

"Стороны высоко оценили гуманитарные усилия и попытки двух государств облегчить страдания, источником которых является война в Украине, а также подчеркнули важность черноморской инициативы, игравшей жизненно важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, устойчивых цепочек поставок и стабильных цен на продукты питания", - говорится в документе, распространенном Саудовским агентством печати.

Саудовская Аравия и Турция также призвали урегулировать конфликт путем переговоров и приложить "все возможные усилия для снижения эскалации с тем, чтобы это способствовало восстановлению безопасности и стабильности".