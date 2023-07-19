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Саудовская Аравия и Турция в совместном заявлении подчеркнули важность зерновой сделки

Саудовская Аравия и Турция в совместном заявлении подчеркнули важность зерновой сделки Эр-Рияд и Анкара в совместном заявлении, принятом по итогам визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Саудовскую Аравию, подчеркнули важность черноморской зерновой инициативы.
В регионе
19 июля 2023 г. 19:03
Саудовская Аравия и Турция в совместном заявлении подчеркнули важность зерновой сделки

Эр-Рияд и Анкара в совместном заявлении, принятом по итогам визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Саудовскую Аравию, подчеркнули важность черноморской зерновой инициативы.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам визита Эрдогана в королевство.

"Стороны высоко оценили гуманитарные усилия и попытки двух государств облегчить страдания, источником которых является война в Украине, а также подчеркнули важность черноморской инициативы, игравшей жизненно важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, устойчивых цепочек поставок и стабильных цен на продукты питания", - говорится в документе, распространенном Саудовским агентством печати.

Саудовская Аравия и Турция также призвали урегулировать конфликт путем переговоров и приложить "все возможные усилия для снижения эскалации с тем, чтобы это способствовало восстановлению безопасности и стабильности".

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