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Саудовская Аравия и Турция обсудили сотрудничество по мирному атому

Саудовская Аравия и Турция обсудили сотрудничество по мирному атому Премьер-министр, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили важность обеспечения стабильности энергетических рынков, а также обсудили сотрудничество в сфере мирного использования ато
В регионе
19 июля 2023 г. 18:19
Саудовская Аравия и Турция обсудили сотрудничество по мирному атому

Премьер-министр, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили важность обеспечения стабильности энергетических рынков, а также обсудили сотрудничество в сфере мирного использования атомной энергии.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам визита Эрдогана в королевство.

"В области энергетики обе стороны подчеркнули важность обеспечения стабильности мировых энергетических рынков, Турция приветствовала роль королевства в поддержании баланса мировых рынков нефти", - следует из заявления, текст которого распространило Саудовское агентство печати.

"Обсуждались возможности сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии", - указывается в документе. "Они выразили стремление к расширению сотрудничества в области энергетики, включая возобновляемые источники энергии, объединение электрических сетей двух стран, экспорт электроэнергии из королевства в Турцию и Европу", - отмечается в нем.

Эр-Рияд и Анкара также намерены укреплять сотрудничество в сфере экологически чистых технологий для углеводородных ресурсов и низкоуглеродного топлива, в том числе водорода. Стороны подчеркнули важность "активизации сотрудничества в ряде энергетических областей, включая поставки нефти, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии". Они планируют обсудить "возможности создания совместных предприятий во всей цепочке нефтехимического сектора", говорится в заявлении.

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