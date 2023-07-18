Саудовская Аравия и Турция хотят добиться возвращения украинских детей из РФ

Саудовская Аравия и Турция в качестве посредников хотят договориться о репатриации украинских детей, депортированных в Россию, которые либо содержались там в детских домах, либо были переданы российским семьям.

Саудовская Аравия и Турция в качестве посредников хотят договориться о репатриации украинских детей, депортированных в Россию, которые либо содержались там в детских домах, либо были переданы российским семьям.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет The Financial Times.

По данным издания, ответственные лица в Киеве и Москве составляют соответствующие списки. В них входят тысячи детей, которые были принудительно вывезены из Украины с начала полномасштабного вторжения.

"Чрезвычайно чувствительные переговоры, которые продолжаются уже несколько месяцев, указывают на то, что третьи стороны все еще ищут пути достижения компромиссов между Украиной и Россией в надежде, что они могут стать каналами для потенциальных мирных переговоров, направленных на прекращение войны", - пишет FT.

Кроме этого издания пишет, что в переговорах участвует и российский олигарх Роман Абрамович.

Отмечается, что Саудовская Аравия поднимала вопрос о депортированных украинских детях на встрече с чиновниками нескольких стран G20.

По словам уполномоченного президента Украины по правам ребенка Дарьи Герасимчук, прямой коммуникации с Москвой по этому поводу нет и "никаких переговоров в этом направлении не может быть, потому что это не вопрос обмена военнопленными, это гражданские лица, это дети".