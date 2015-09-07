 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Саргсян: В последние недели наблюдается напряженная ситуация на линии соприкосновения

    Он расскажет об этом на саммите ОДКБ

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян намерен на саммите ОДКБ в Душанбе подробно рассказать об обострении ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Хотел бы поблагодарить Россию, вас за ваши усилия по поиску путей решения карабахского конфликта", - заявил  Саргсян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Саргсян отметил, что в последние недели наблюдается напряженная ситуация на линии соприкосновения войск и он намерен подробно рассказать об этом на саммите ОДКБ в Душанбе.

    Саммит ОДКБ пройдет в Таджикистане 15 сентября.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi