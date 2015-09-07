​Саргсян: В последние недели наблюдается напряженная ситуация на линии соприкосновения

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян намерен на саммите ОДКБ в Душанбе подробно рассказать об обострении ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Хотел бы поблагодарить Россию, вас за ваши усилия по поиску путей решения карабахского конфликта", - заявил Саргсян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Саргсян отметил, что в последние недели наблюдается напряженная ситуация на линии соприкосновения войск и он намерен подробно рассказать об этом на саммите ОДКБ в Душанбе.

Саммит ОДКБ пройдет в Таджикистане 15 сентября.