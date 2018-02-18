Саргсян предложил нормализовать отношения с Турцией с помощью нового документа

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Турция продолжает держать закрытой границу с Арменией.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сказал президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Время здесь, кажется, остановилось. Могу с уверенностью заявить, что Армения сделала все, чтобы преодолеть эту ситуацию. Начатый по моей инициативе процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией мог бы создать новые возможности и для наших стран, и для региона", - сказал Саргсян.

По его словам, тем не менее, армяно-турецкие протоколы о нормализации отношений так и остались на бумаге:

"Турция не только не ратифицировала эти протоколы, но выступила с не имеющими ничего общего с протоколами предусловиями. Это не что иное, как утрата исторической возможности", - заявил Саргсян.

"Препятствует ли Азербайджан для установления Турцией отношений с Арменией? Нет. Основное препятствие - отсутствие политической воли у лидеров Турции. Мы не можем вечно ждать ответных шагов Турции", - отметил президент Армении.

"Если Турция желает ждать новых условий и только после этого ратифицировать протоколы, то она ошибается. В новых условиях должны вестись переговоры по уже новому документу. Армения не говорит на языке предусловий, но и не приемлет предусловия от кого-либо", - отметил Саргсян.