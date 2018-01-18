Саргсян объявит имя кандидата в президенты Армении от правящей партии 28 января

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Правящая Республиканская партия Армении во главе с президентом Сержем Саргсяном объявит имя кандидата на пост следующего президента республики 28 января, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Имя президента станет известно 28 января - в день Вооруженных сил Армении. С.Саргсян лично объявит об этом", - пишет армянское издание "Грапарак" со ссылкой на источники.

Напомним, что полномочия С.Саргсяна завершатся 9 апреля. В соответствии с новой конституцией, нового президента Армении выберет парламент.

Согласно законодательству, кандидатуры на пост президента Армении должны быть выдвинуты в течение последних десяти дней февраля парламентскими фракциями.

Ранее руководитель парламентской фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян не исключил, что выборы президента могут состояться 2 марта.

Для формирования нового правительства фракции парламента должны выдвинуть кандидатуры на пост премьер-министра в период с 9 по 16 апреля. После этого парламент Армении выберет премьер-министра. Для избрания на пост премьера кандидат должен получить более 50% голосов.

Избранного парламентом премьер-министра назначит президент. После этого премьер-министр в течение пяти дней должен представить кандидатов на посты своих заместителей и министров. Президент должен назначить их в трехдневный срок.

Переход к парламентской форме правления в Армении будет считаться завершенным в день вступления в должность нового президента.