О нас

Саргсян: Мы на подготовку истратили больше боеприпасов, чем было закуплено при Пашиняне

Саргсян: Мы на подготовку истратили больше боеприпасов, чем было закуплено при Пашиняне Экс-президент Серж Саргсян рассказал о закупках Арменией вооружения в период своего пребывания у власти.
В регионе
25 марта 2023 г. 07:10
Саргсян: Мы на подготовку истратили больше боеприпасов, чем было закуплено при Пашиняне

Экс-президент Серж Саргсян рассказал о закупках Арменией вооружения в период своего пребывания у власти.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, в беседе с журналистами он назвал "наглой ложью" заявление премьер-министра Армении о том, что в 2018-20 годах было закуплено больше боеприпасов, чем за предыдущие 10 лет.

"В этот период только у нас в регионе были дивизионы зенитно-ракетных систем С-300, были ракеты большой дальности, за этот период мы приобрели более 100 единиц только бронетехники, мы закупили сотни современных средств ПВО, а также десятки тысяч боеприпасов большого калибра, более 100 млн боеприпасов к стрелковому оружию, не говоря уже об "Искандере" и другом мощном оружии", - сказал Саргсян. По его словам, за указанные годы ВС Армении потратили на боевую подготовку больше боеприпасов, чем действующие власти приобрели в 2018-20 годах.

"А что они приобрели? 3 самолета, которые так и не принесли какой-либо пользы, несколько десятков старых, потерявших ценность зенитных ракетных комплексов "Оса». Что еще они закупили?", - задался вопросом Серж Саргсян. В то же время он отметил, что в 2018-20 годах на оборону в годовом выражении было выделено больше средств, чем ранее. "Но были ли эти средства использованы целевым образом, или же были растрачены?", - подчеркнул он. По словам Саргсяна, в предшествующие годы у Армении были более скромные возможности по закупкам вооружений, но имелись большие возможности по получению военно-технического содействия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sarqsyan: “Ermənistan hakimiyyətinin gücü onun həyasızlığındadır”

Самое читаемое

Президент встретился и побеседовал с жителями села Талыш
Президент встретился и побеседовал с жителями села Талыш
18 марта 2023 г. 13:19
Айхан Гаджизаде: Армения должна ответить на призыв Общины Западного Азербайджана к диалогу
Айхан Гаджизаде: Армения должна ответить на призыв Общины Западного Азербайджана к диалогу
19 марта 2023 г. 17:48
IT-системы Ferrari подверглись хакерской атаке
IT-системы Ferrari подверглись хакерской атаке
21 марта 2023 г. 05:44
Центр инклюзивного развития и творчества DOST представил концертную программу в Ичеришехер
ФотоЦентр инклюзивного развития и творчества DOST представил концертную программу в Ичеришехер
21 марта 2023 г. 14:30
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в новой Москве
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в новой Москве
22 марта 2023 г. 02:30
В Турции для участия в парламентских выборах зарегистрирована кандидатура Дарьи Акдемир
В Турции для участия в парламентских выборах зарегистрирована кандидатура Дарьи Акдемир
22 марта 2023 г. 14:59
Более 120 полицейских пострадали в ходе протестов против пенсионной реформы во Франции
Более 120 полицейских пострадали в ходе протестов против пенсионной реформы во Франции
24 марта 2023 г. 01:26
Испания намерена включить вопрос войны в Украине в декларацию Ибероамериканского саммита
Испания намерена включить вопрос войны в Украине в декларацию Ибероамериканского саммита
24 марта 2023 г. 13:52
Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт
Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт
24 марта 2023 г. 23:49
Байден и премьер-министр Ирландии обсудили помощь Украине
Байден и премьер-министр Ирландии обсудили помощь Украине
18 марта 2023 г. 08:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi