Саргсян: Мы на подготовку истратили больше боеприпасов, чем было закуплено при Пашиняне

Экс-президент Серж Саргсян рассказал о закупках Арменией вооружения в период своего пребывания у власти.

Экс-президент Серж Саргсян рассказал о закупках Арменией вооружения в период своего пребывания у власти.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, в беседе с журналистами он назвал "наглой ложью" заявление премьер-министра Армении о том, что в 2018-20 годах было закуплено больше боеприпасов, чем за предыдущие 10 лет.

"В этот период только у нас в регионе были дивизионы зенитно-ракетных систем С-300, были ракеты большой дальности, за этот период мы приобрели более 100 единиц только бронетехники, мы закупили сотни современных средств ПВО, а также десятки тысяч боеприпасов большого калибра, более 100 млн боеприпасов к стрелковому оружию, не говоря уже об "Искандере" и другом мощном оружии", - сказал Саргсян. По его словам, за указанные годы ВС Армении потратили на боевую подготовку больше боеприпасов, чем действующие власти приобрели в 2018-20 годах.

"А что они приобрели? 3 самолета, которые так и не принесли какой-либо пользы, несколько десятков старых, потерявших ценность зенитных ракетных комплексов "Оса». Что еще они закупили?", - задался вопросом Серж Саргсян. В то же время он отметил, что в 2018-20 годах на оборону в годовом выражении было выделено больше средств, чем ранее. "Но были ли эти средства использованы целевым образом, или же были растрачены?", - подчеркнул он. По словам Саргсяна, в предшествующие годы у Армении были более скромные возможности по закупкам вооружений, но имелись большие возможности по получению военно-технического содействия.