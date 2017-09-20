Саргсян: Армения готова к разрыву дипотношений с Турцией

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Армения готова аннулировать протоколы об установлении дипотношений с Турцией. О том, что Ереван готов поставить крест на развитии двустороннего диалога с Анкарой, заявил президент Армении Серж Саргсян.

Как передает Report, с таким заявлением глава страны выступил с трибуны Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Президент Армении пригрозил властям Турции аннулировать протоколы, подписанные ранее в 2009 году, в случае отсутствия прогресса по ратификации документов. Это может произойти уже весной 2018 года, заявил Саргсян.