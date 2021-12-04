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Саперы уничтожили взрывное устройство на митинге Эрдогана

Саперы уничтожили взрывное устройство на митинге Эрдогана Сотрудники сил безопасности Турции уничтожили в субботу взрывное устройство в городе Сиирт, где проходил митинг президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
В регионе
4 декабря 2021 г. 22:02
Саперы уничтожили взрывное устройство на митинге Эрдогана

Сотрудники сил безопасности Турции уничтожили в субботу взрывное устройство в городе Сиирт, где проходил митинг президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Report, об этом сообщила газета Cumhuriyet.

Бомба с дистанционным управлением была обнаружена под машиной полицейского, который был задействован в обеспечении безопасности на митинге. Как уточнила газета, устройство было обнаружено "в последний момент" и уничтожено незадолго до начала выступления президента Турции.

Президент Турции прибыл в субботу в Сиирт, чтобы выступить перед своими сторонниками.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğanın mitinqində bombalı hücumun qarşısı son anda alınıb

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