Саносян: Армения готова установить 7 КПП на границах с Азербайджаном и Турцией

Армения в рамках программы "Перекресток мира" готова построить и реконструировать всю инфраструктуру, которая соединит страны региона транспортным сообщением в направлениях север-юг и восток-запад.

Армения в рамках программы "Перекресток мира" готова построить и реконструировать всю инфраструктуру, которая соединит страны региона транспортным сообщением в направлениях север-юг и восток-запад.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в ходе проходящего в Ереване министерской встречи развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян.

В частности, по его словам, Армения готова разместить семь пунктов пропуска дорожных инфраструктур на границах Армения-Азербайджан и Армения-Турция, обеспечить сообщение между Арменией, Азербайджаном и Турцией, восстановив четыре различных участка железнодорожной инфраструктуры.

Армения также установит четыре пункта пропуска Армения-Азербайджан и один пункт пропуска на границе Армения-Турция.