Санкции ЕС заморозят около половины финансовых резервов Центробанка РФ

Главы МИД стран ЕС приняли решение заморозить около половины финансовых активов Центробанка России.

Главы МИД стран ЕС приняли решение заморозить около половины финансовых активов Центробанка России.

Как передает Report, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел 27 стран Евросоюза.

"Приняты важные ограничительные меры, которые парализуют активы Центробанка РФ. Более половины или как минимум около половины финансовых резервов ЦБ будут заморожены. Это окажет серьезное влияние на российскую финансовую систему", - отметил Боррель.