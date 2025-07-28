О нас

Самвел Карапетян подал в суд на экс-депутата парламента Армении

Самвел Карапетян подал в суд на экс-депутата парламента Армении Находящийся под арестом глава группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян подал в суд на экс-депутата парламента Армении Азата Аршакяна.
В регионе
28 июля 2025 г. 18:39
Самвел Карапетян подал в суд на экс-депутата парламента Армении

Находящийся под арестом глава группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян подал в суд на экс-депутата парламента Армении Азата Аршакяна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, информация об этом размещена на портале судебно-правовой информации Datalex.

Адвокаты Карапетяна требуют, чтобы экс-депутат выступил с опровержением утверждений о том, будто бизнесмен "действует против Армении", "его культура – это грабеж, неуплата налогов". Кроме того, в иске содержится требование к Аршакяну о компенсации в размере 6 млн драмов ($15,6 тыс.).

Всего адвокаты Карапетяна подали в суд 13 исков. Среди ответчиков значатся пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян, заместитель руководителя аппарата премьера Тарон Чахоян, глава парламентской фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян, политолог Арутюн Мкртчян, блогер Роман Багдасарян, Лусине Кесоян, Левон Ширинян и Рубен Меграбян.

Напомним, что Самвел Карапетян был арестован 18 июня сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Samvel Karapetyan Ermənistan parlamentinin sabiq deputatını məhkəməyə verib

Другие новости из категории

Следком Армении завершил предварительное расследование по делу архиепископа-заговорщика
Следком Армении завершил предварительное расследование по делу архиепископа-заговорщика
28 июля 2025 г. 17:05
В Армении покажут экспонаты из коллекции Лувра
В Армении покажут экспонаты из коллекции Лувра
28 июля 2025 г. 15:06
Азербайджан представлен на II Международном фестивале тюркского мира в Анкаре
ФотоАзербайджан представлен на II Международном фестивале тюркского мира в Анкаре
28 июля 2025 г. 13:57
На границе Грузии с Арменией будет создан новый КПП
На границе Грузии с Арменией будет создан новый КПП
28 июля 2025 г. 12:38
МИД Ирана: Поддерживаем ускорение подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном
МИД Ирана: Поддерживаем ускорение подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном
28 июля 2025 г. 11:58
Премьер Армении вновь ушел в отпуск
Премьер Армении вновь ушел в отпуск
28 июля 2025 г. 09:19
Google не предупредил 10 млн человек о землетрясении в Турции
Google не предупредил 10 млн человек о землетрясении в Турции
28 июля 2025 г. 05:40
При тушении пожара в Бурсе водовоз упал в овраг, погибли три человека
При тушении пожара в Бурсе водовоз упал в овраг, погибли три человека
28 июля 2025 г. 01:42
Более 3,5 тыс. человек эвакуированы из-за пожаров недалеко от Бурсы
Более 3,5 тыс. человек эвакуированы из-за пожаров недалеко от Бурсы
28 июля 2025 г. 00:42
В Турции пожар перекинулся на лесной массив
В Турции пожар перекинулся на лесной массив
27 июля 2025 г. 21:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi