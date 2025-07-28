Самвел Карапетян подал в суд на экс-депутата парламента Армении

Находящийся под арестом глава группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян подал в суд на экс-депутата парламента Армении Азата Аршакяна.

Находящийся под арестом глава группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян подал в суд на экс-депутата парламента Армении Азата Аршакяна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, информация об этом размещена на портале судебно-правовой информации Datalex.

Адвокаты Карапетяна требуют, чтобы экс-депутат выступил с опровержением утверждений о том, будто бизнесмен "действует против Армении", "его культура – это грабеж, неуплата налогов". Кроме того, в иске содержится требование к Аршакяну о компенсации в размере 6 млн драмов ($15,6 тыс.).

Всего адвокаты Карапетяна подали в суд 13 исков. Среди ответчиков значатся пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян, заместитель руководителя аппарата премьера Тарон Чахоян, глава парламентской фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян, политолог Арутюн Мкртчян, блогер Роман Багдасарян, Лусине Кесоян, Левон Ширинян и Рубен Меграбян.

Напомним, что Самвел Карапетян был арестован 18 июня сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти.