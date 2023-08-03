Самолеты главы ЧВК "Вагнер" приземлились на военном аэродроме Беларуси

Два самолета основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" Евгения Пригожина прилетели в Беларусь.

Два самолета основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" Евгения Пригожина прилетели в Беларусь.

Как передает Report, об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

"Сегодня в 8:55 на военный аэродром Мачулищи из Санкт-Петербурга вновь прилетел бизнес-джет, связанный со структурами ЧВК "Вагнера", с регистрационным номером RA-02878", - говорится в сообщении.

Как уточняют в мониторинговой группе, конкретно этот самолет прилетает в Беларусь в третий раз. Пригожину принадлежат несколько самолетов, основной из них с 19 июля находится в Москве, после его визита в Беларусь.

"Также на военный аэродром Мачулищи в 09:20 сел еще один частный самолет – Beech C90GTi King Air с регистрационным номером RA-07893 рейсом из Шереметьево", - говорится в сообщении.

После неудавшегося мятежа ЧВК "Вагнер" 24 июня, Пригожин согласился на условия Кремля о перемещении в Беларусь в обмен на то, что против него будет закрыто уголовное дело.