Самолету главы МИД Турции не разрешили приземлиться в Роттердаме

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу не смог посетить Нидерланды, где собирался принять участие в митинге в Роттердаме в рамках агиткампании перед референдумом по поправкам в конституцию Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, власти Нидерландов не разрешили приземлиться на своей территории его самолету и отменили митинг, несмотря на угрозы санкций.

Отметим, ранее Чавушоглу заявлял, что если Нидерланды не разрешат ему посетить страну, "это приведет к тяжелым для них последствиям”.