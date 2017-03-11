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    Самолету главы МИД Турции не разрешили приземлиться в Роттердаме

    Ранее Чавушоглу заявил, что подобный шаг приведет к тяжелым последствиям для Нидерландов

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу не смог посетить Нидерланды, где собирался принять участие в митинге в Роттердаме в рамках агиткампании перед референдумом по поправкам в конституцию Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, власти Нидерландов не разрешили приземлиться на своей территории его самолету и отменили митинг, несмотря на угрозы санкций.

    Отметим, ранее Чавушоглу заявлял, что если Нидерланды не разрешат ему посетить страну, "это приведет к тяжелым для них последствиям”.

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