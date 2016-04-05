​Самолетам иранской "Mahan Air" запретили летать в Саудовскую Аравию

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Управление гражданской авиации Саудовской Аравии распорядилось полностью прекратить выдачу разрешений иранской авиакомпании Mahan Air на посадку в аэропортах королевства, а также на пролет через его воздушное пространство.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении управления на его сайте.

Как отметили в управлении, в результате наблюдения за работой иностранных авиаперевозчиков зафиксированы "ряд систематических нарушений режима и национальных правил, имеющих отношение к программе безопасности самолетов международных авиакомпаний, летающих в королевстве, со стороны Mahan Air".

Управление подчеркнуло, что решение прекратить выдачу разрешений на полеты и пролет иранской авиакомпании вызвано "желанием управления обеспечить безопасность путешественников и беспокойством за их жизни в соответствии с 163 статьей действующего в Саудовской Аравии режима работы гражданской авиации". Эта статья позволяет авиационным властям королевства приостанавливать разрешения на полеты для иностранных авиакомпаний на определенное время или отбирать их.

Иранская авиакомпания Mahan Air, которая базируется в аэропорту Тегерана, совершает регулярные рейсы по 27 направлениям внутри Ирана и за его пределами, в том числе в саудовский город Джидда на западе страны и в Бахрейн.