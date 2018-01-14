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    Самолет выкатился при посадке за пределы полосы в Турции - ВИДЕО

    Сообщается, что самолет летел из Анкары в Трабзон

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Самолет авиакомпании Pegasus Airlines выкатился при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы (ВВП) в аэропорту Трабзон в Турции.

    Как передает Report, об этом в воскресенье сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

    Сообщается, что самолет летел из Анкары в Трабзон. О причинах, по которым при посадке лайнер выкатился за пределы ВВП, не сообщается.

    Предварительно, пострадавших при посадке самолета нет. На борту в момент аварии пребывали 162 пассажира и шесть членов экипажа. Эвакуация людей происходила при помощи спасательных трапов самолета.

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