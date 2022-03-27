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Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Стамбуле из-за сообщения о бомбе

Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Стамбуле из-за сообщения о бомбе Экипаж самолета Turkish Airlines ("Турецкие авиалинии"), летевший из Стамбула в Москву получил сведения о возможном наличии взрывного устройства на борту.
В регионе
27 марта 2022 г. 21:42
Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Стамбуле из-за сообщения о бомбе

Экипаж самолета Turkish Airlines ("Турецкие авиалинии"), летевший из Стамбула в Москву получил сведения о возможном наличии взрывного устройства на борту.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.

Отмечается, что обыск самолета в аэропорту Стамбула оказался безосновательным.

Специалисты проверили воздушное судно, обыскали экипаж и пассажиров, их багаж, но никаких следов взрывчатки не обнаружили.

В последнее время уже происходили инциденты с обнаружением записок о бомбах, якобы заложенных на борту самолетов Air Serbia и Turkish Airlines, летающих в Москву. Все эти угрозы оказывались ложными.

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Версия на азербайджанском языке İstanbuldan Moskvaya uçan sərnişin təyyarəsində bomba həyəcanı yaşanıb

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