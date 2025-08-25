Самолет Transavia, летевший в Ереван, вернулся в Париж

Самолет Transavia, выполнявший рейс Париж-Ереван, вернулся в аэропорт "Париж-Орли" спустя 2 часа после взлета.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Самолет должен был прибыть в Ереван в 16:10. По данным Flightradar24.com, самолет сделал шесть кругов над Парижем и совершил экстренную посадку в 11:37 по местному времени.
В Комитете гражданской авиации подтвердили, что борт вернулся обратно.
"Самолет, выполнявший рейс Париж-Ереван, не покидал воздушное пространство Франции", - уточнили в Комитете.
В Комитете отметили, что лайнер вернулся обратно из-за технических проблем.