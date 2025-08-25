О нас

Самолет Transavia, летевший в Ереван, вернулся в Париж

Самолет Transavia, выполнявший рейс Париж-Ереван, вернулся в аэропорт "Париж-Орли" спустя 2 часа после взлета.
В регионе
25 августа 2025 г. 17:01
Самолет Transavia, летевший в Ереван, вернулся в Париж

Самолет Transavia, выполнявший рейс Париж-Ереван, вернулся в аэропорт "Париж-Орли" спустя 2 часа после взлета.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Самолет должен был прибыть в Ереван в 16:10. По данным Flightradar24.com, самолет сделал шесть кругов над Парижем и совершил экстренную посадку в 11:37 по местному времени.

В Комитете гражданской авиации подтвердили, что борт вернулся обратно.

"Самолет, выполнявший рейс Париж-Ереван, не покидал воздушное пространство Франции", - уточнили в Комитете.

В Комитете отметили, что лайнер вернулся обратно из-за технических проблем.

