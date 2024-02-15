Самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку в аэропорту Москвы

В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet 100.

В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet 100.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, рейс SU6018 направлялся в Санкт-Петербург, но во время полета экипаж обнаружил техническую неисправность и принял решение вернуться в столицу, запросив в Шереметьево разрешение на посадку. Спустя недолгое время воздушное судно приземлилось в московском аэропорту.

По предварительной информации, причиной аварийной посадки стал отказ левого двигателя самолета.