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Самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку в аэропорту Москвы

Самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку в аэропорту Москвы В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet 100.
В регионе
15 февраля 2024 г. 12:56
Самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку в аэропорту Москвы

В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet 100.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, рейс SU6018 направлялся в Санкт-Петербург, но во время полета экипаж обнаружил техническую неисправность и принял решение вернуться в столицу, запросив в Шереметьево разрешение на посадку. Спустя недолгое время воздушное судно приземлилось в московском аэропорту.

По предварительной информации, причиной аварийной посадки стал отказ левого двигателя самолета.

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Версия на английском языке Sukhoi Superjet plane makes emergency landing at Moscow airport

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