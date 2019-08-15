Самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье, при посадке двигатель самолета отвалился

Самолет Airbus A-321 «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Посадка была совершена через 15 минут после взлета. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Причиной возгорания двигателей стало попадание в них птиц, двигатель самолета отвалился при посадке.

По словам очевидца происшествия, во время набора самолетом скорости раздался взрыв, вслед за чем начал отказывать двигатель. "В какой-то момент самолет начал терять высоту. И мы просто упали в поле", — рассказал он.

Отметим, что еще один самолет, следующий рейсом Москва - Самара, готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево из-за отказа гидросистемы.