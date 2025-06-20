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Самолет Singapore Airlines совершил аварийную посадку из-за пассажирки

Самолет Singapore Airlines совершил аварийную посадку из-за пассажирки Самолет был вынужден совершить экстренную посадку после того, как пассажирке с тяжелой аллергией на морепродукты подали блюдо с креветками.
В регионе
20 июня 2025 г. 16:57
Самолет Singapore Airlines совершил аварийную посадку из-за пассажирки

Самолет был вынужден совершить экстренную посадку после того, как пассажирке с тяжелой аллергией на морепродукты подали блюдо с креветками.

Как передает Report со ссылкой на издание Metro, инцидент произошел на рейсе авиакомпании Singapore Airlines, следовавшем из Германии в Нью-Йорк.

В результате самолет был вынужден изменить маршрут и экстренно сесть в Париже, чтобы женщина могла получить необходимую медицинскую помощь. Позже ее доставили в две разные медицинские организации для обследования и лечения.

Пассажирка подала иск против авиакомпании. В своем заявлении она указала, что несмотря на то, что она заранее сообщила о своей аллергии, ей все равно подали еду, содержащую опасный для нее продукт. Она требует компенсации за физический и эмоциональный ущерб, нанесенный этим инцидентом, считая его полностью ответственностью авиакомпании.

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