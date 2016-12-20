Самолет с телом посла РФ в Турции приземлился в аэропорту Внуково

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Спецборт с телом посла России в Турции Андрея Карлова, погибшего в результате теракта 19 декабря в Анкаре, приземлился в московском аэропорту Внуково.

Как передает Report, на борту самолета находится вдова Карлова, которую сопровождают врач и психолог МЧС России.

Российский дипломат был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщениям турецких властей, нападавший был сразу ликвидирован местными силами безопасности. В результате действий преступника ранены три человека.

В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт.