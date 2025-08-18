Самолет с 40 пассажирами выкатился за пределы ВПП в аэропорту Тюмени

Самолет Ан-24, на борту которого находились 40 пассажиров, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Тюмени..

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"В Тюмени транспортной прокуратурой организована проверка по факту авиационного инцидента. По предварительным данным, утром 18 августа 2025 года воздушное судно Ан-24 при выполнении взлета в аэропорту Рощино выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находилось 6 членов экипажа, 40 пассажиров. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, это произошло из-за неполадок в тормозной системе.