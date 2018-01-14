Самолет рейса Москва-Тегеран вернулся обратно из-за отказа систем навигации

Баку. 14 января. REPORT.AZ/Самолет, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в столицу Ирана –– Тегеран вернулся обратно из-за отказа навигационных систем. Об этом сообщает Report.

Инцидент произошел в ночь на 14 января. На высоте более 10 тыс. км. экипаж заметил, что одна из систем навигации не работает.

Вернувшийся в Шереметьево самолет благополучно приземлился.

Воздушное судно отстранено от полетов. Пассажиры вылетели в Иран резервным самолетом.