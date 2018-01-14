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    Самолет рейса Москва-Тегеран вернулся обратно из-за отказа систем навигации

    Пассажиры вылетели в Иран резервным самолетом

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/Самолет, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в столицу Ирана –– Тегеран вернулся обратно из-за отказа навигационных систем. Об этом сообщает Report.

    Инцидент произошел в ночь на 14 января. На высоте более 10 тыс. км. экипаж заметил, что одна из систем навигации не работает.

    Вернувшийся в Шереметьево самолет благополучно приземлился.

    Воздушное судно отстранено от полетов. Пассажиры вылетели в Иран резервным самолетом.

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