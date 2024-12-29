Несколько самолетов из-за тумана в Ереване совершили посадку в других городах

Несколько рейсов в Ереван из-за тумана и низкой видимости ушли на посадки в другие аэропорты.

Несколько рейсов в Ереван из-за тумана и низкой видимости ушли на посадки в другие аэропорты.

Как передает Report, об этом сообщила Sputnik-Армения пресс-секретарь аэропорта "Звартноц" Лусине Могровян.

В частности, рейс из Тюмени (Utair) сел в Минводах, самолет из Нижнего Новгорода (Red Wings) совершил посадку в Тбилиси.

Борт Armenian Airlines после нескольких кругов совершил посадку в Гюмри.

В небе над Ереваном в ожидании улучшения погоды продолжают кружить еще несколько самолетов - из Шарм-эль-Шейха (Air Cairo), Ларнаки (Wizzair), Абу-Даби (Wizzair) и Дубая (Fly Dubai) и Шарджи (Air Arabia).

11.44

Самолет рейса Москва-Ереван авиакомпании Flyone из-за тумана приземлился в Тбилиси.

Как передает Report, информацию Sputnik-Армения подтвердили в авиакомпании.

Самолет, по данным Flightradar24, долетел до Еревана, но из-за погодных условий не стал садиться и полетел в Грузию.

Данных о том, когда самолет прилетит в Ереван, пока нет.