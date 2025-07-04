Самолет не смог совершить посадку в аэропорту Тюмени из-за лисы

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", прилетевший из Москвы, при заходе на посадку в аэропорту Тюмени был вынужден уйти на второй круг из-за вышедшей на взлетно-посадочную полосу лисы.

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", прилетевший из Москвы, при заходе на посадку в аэропорту Тюмени был вынужден уйти на второй круг из-за вышедшей на взлетно-посадочную полосу лисы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"4 июля 2025 года в 14.50 местного времени воздушное судно авиакомпании "Аэрофлот", рейс 1500, следующий по маршруту Москва (Шереметьево) - Тюмень (Рощино), при заходе на посадку в аэропорту города Тюмени по команде диспетчера ушел на второй круг по причине нахождения лисы на взлетно-посадочной полосе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет приземлился в 15.08 местного времени. Транспортная прокуратура по данному факту организовала надзорные мероприятия.