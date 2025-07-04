О нас

Самолет не смог совершить посадку в аэропорту Тюмени из-за лисы

Самолет не смог совершить посадку в аэропорту Тюмени из-за лисы Самолет авиакомпании "Аэрофлот", прилетевший из Москвы, при заходе на посадку в аэропорту Тюмени был вынужден уйти на второй круг из-за вышедшей на взлетно-посадочную полосу лисы.
В регионе
4 июля 2025 г. 17:44
Самолет не смог совершить посадку в аэропорту Тюмени из-за лисы

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", прилетевший из Москвы, при заходе на посадку в аэропорту Тюмени был вынужден уйти на второй круг из-за вышедшей на взлетно-посадочную полосу лисы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"4 июля 2025 года в 14.50 местного времени воздушное судно авиакомпании "Аэрофлот", рейс 1500, следующий по маршруту Москва (Шереметьево) - Тюмень (Рощино), при заходе на посадку в аэропорту города Тюмени по команде диспетчера ушел на второй круг по причине нахождения лисы на взлетно-посадочной полосе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет приземлился в 15.08 местного времени. Транспортная прокуратура по данному факту организовала надзорные мероприятия.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди
Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди
4 июля 2025 г. 18:47
Президенты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
ФотоПрезиденты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
2 июля 2025 г. 20:35
Азербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений Анатолийский орел - 2025 - ВИДЕО
ФотоАзербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений "Анатолийский орел - 2025" - ВИДЕО
2 июля 2025 г. 15:34
В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
ФотоВ Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
2 июля 2025 г. 14:16
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
2 июля 2025 г. 11:48
Двое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
ФотоДвое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
30 июня 2025 г. 17:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi