Самолет, направлявшийся из Батуми в Москву, остановился прямо перед взлетом

Самолет российской авиакомпании "Азимут", который должен был вылететь из Батуми в Москву, не смог взлететь.

Самолет российской авиакомпании "Азимут", который должен был вылететь из Батуми в Москву, не смог взлететь.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию в социальных сетях, сопровожденную видеокадрами с борта самолета.

В ней отмечается, что пилоты затормозили в процессе подготовки к полету.

“Рейс A4 7054 Батуми - Москва остановился прямо перед взлетом. Почти сразу после этого пассажиров попросили покинуть Sukhoi Superjet 100 и забрать свой багаж”, - говорится в публикации.

“Причину не сообщили, сейчас все пассажиры находятся в здании терминала, ждем дальнейшей информации", - рассказал один из пассажиров, чьи слова были приведены в публикации.

“Онлайн-табло показывает, что рейс, который должен был вылететь около 40 минут назад, задержан до 16:55. Однако пассажиры пока не знают, как именно они смогут вылететь в Москву», - добавил он.

Со слов другого пассажира, сотрудник авиакомпании сообщил о технической ошибке во время разгона воздушного судна. "Сейчас проводится тестирование системы. Ожидаемое время тестирования - 1 час", - сказал он.