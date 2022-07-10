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Самолет Москва - Ереван вынужденно сел в Самаре

Самолет Москва - Ереван вынужденно сел в Самаре Полицейские сняли с рейса Москва - Ереван дебошира во время экстренной посадки в Самаре.
В регионе
10 июля 2022 г. 17:04
Самолет Москва - Ереван вынужденно сел в Самаре

Полицейские сняли с рейса Москва - Ереван дебошира во время экстренной посадки в Самаре.

Как передает Report, об этом отмечает сайт "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

"Сегодня ночью в отдел полиции поступило сообщение об агрессивном поведении одного из пассажиров авиалайнера, следовавшего из Москвы в Ереван. Командиром воздушного судна было принято решение об экстренной посадке в Самаре", - говорится в сообщении.

На борт после посадки прибыли полицейские и задержали мужчину, который был нетрезв, ругался матом и конфликтовал с другими пассажирами. Его доставили в дежурную часть и составили протоколы сразу по трем административным статьям: нарушение правил поведения граждан на транспорте, мелкое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии опьянения.

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