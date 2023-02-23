В Белгородской области погиб пилот потерпевшего крушение самолета

Самолет Минобороны России упал в Белгородской области.

Штурмовик Су-25 потерпел катастрофу при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в Минобороны России в четверг.

"После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу самолет Су-25 ВКС России. Летчик погиб", - заявили в ведомстве.

Там уточнили, что самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. "По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность", - сказали в министерстве.

12.09

Самолет Су-24 Минобороны России упал в Белгородской области, пилот катапультировался.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Информации о пострадавших пока нет.