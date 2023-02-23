О нас

В Белгородской области погиб пилот потерпевшего крушение самолета

В Белгородской области погиб пилот потерпевшего крушение самолета Самолет Минобороны России упал в Белгородской области.
В регионе
23 февраля 2023 г. 12:46
В Белгородской области погиб пилот потерпевшего крушение самолета

Штурмовик Су-25 потерпел катастрофу при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в Минобороны России в четверг.

"После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу самолет Су-25 ВКС России. Летчик погиб", - заявили в ведомстве.

Там уточнили, что самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. "По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность", - сказали в министерстве.

12.09

Самолет Су-24 Минобороны России упал в Белгородской области, пилот катапультировался.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Информации о пострадавших пока нет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya Müdafiə Nazirliyinin təyyarəsi qəzaya uğrayıb, pilot ölüb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Russian military plane crashes in Belgorod Region

Самое читаемое

Пашинян назначил себе главного советника и помощника
Пашинян назначил себе главного советника и помощника
16 февраля 2023 г. 16:08
В Азербайджане изучат возможности применения нанотехнологий в плодоводстве
ФотоВ Азербайджане изучат возможности применения нанотехнологий в плодоводстве
17 февраля 2023 г. 10:10
AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
19 февраля 2023 г. 13:52
Требования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
ФотоТребования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
20 февраля 2023 г. 08:14
Глава МВФ прибыла в столицу Украины
Глава МВФ прибыла в столицу Украины
20 февраля 2023 г. 16:42
Сильное землетрясение в Турции, 6 человек погибли, еще 294 ранены
Сильное землетрясение в Турции, 6 человек погибли, еще 294 ранены
21 февраля 2023 г. 08:54
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
21 февраля 2023 г. 13:36
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
22 февраля 2023 г. 10:35
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
22 февраля 2023 г. 16:33
В Евлахе из огнестрельного оружия убита 20-летняя женщина
В Евлахе из огнестрельного оружия убита 20-летняя женщина
16 февраля 2023 г. 22:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi