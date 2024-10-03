Самолет МЧС РФ эвакуировал из Бейрута 60 россиян

Спецборт МЧС России эвакуировал из Бейрута 60 россиян - членов семей дипломатических работников, служащих на территории Ливана.

Спецборт МЧС России эвакуировал из Бейрута 60 россиян - членов семей дипломатических работников, служащих на территории Ливана.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

На борт самолета Ил-76 после разгрузки гуманитарной помощи поднялись члены семей сотрудников российского посольства: дети и женщины, включая беременных на последних сроках. В полете их будут сопровождать психологи и медики МЧС.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что эвакуация проводится в соответствии с указанием президента Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова. Борт прибудет в Москву 3 октября.