О нас

Самолет МЧС РФ эвакуировал из Бейрута 60 россиян

Самолет МЧС РФ эвакуировал из Бейрута 60 россиян Спецборт МЧС России эвакуировал из Бейрута 60 россиян - членов семей дипломатических работников, служащих на территории Ливана.
В регионе
3 октября 2024 г. 14:58
Самолет МЧС РФ эвакуировал из Бейрута 60 россиян

Спецборт МЧС России эвакуировал из Бейрута 60 россиян - членов семей дипломатических работников, служащих на территории Ливана.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

На борт самолета Ил-76 после разгрузки гуманитарной помощи поднялись члены семей сотрудников российского посольства: дети и женщины, включая беременных на последних сроках. В полете их будут сопровождать психологи и медики МЧС.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что эвакуация проводится в соответствии с указанием президента Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова. Борт прибудет в Москву 3 октября.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
27 сентября 2024 г. 16:27
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
26 сентября 2024 г. 22:26
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
2 октября 2024 г. 12:30
Президент Ильхам Алиев посетил парк Победы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил парк Победы
27 сентября 2024 г. 13:08
Три крупнейших в мире покупателя танкеров потратили более 1 млрд долларов за полгода
Три крупнейших в мире покупателя танкеров потратили более 1 млрд долларов за полгода
27 сентября 2024 г. 16:02
Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти
Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти
27 сентября 2024 г. 00:00
Джейхун Байрамов подчеркнул готовность Азербайджана возглавить климатическую повестку дня
Джейхун Байрамов подчеркнул готовность Азербайджана возглавить климатическую повестку дня
29 сентября 2024 г. 02:49
Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 10
ВидеоЧисло погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 10
27 сентября 2024 г. 23:19
Азербайджан и Узбекистан обсудили на полях 79-й сессии ГА ООН широкий спектр союзнических отношений
Азербайджан и Узбекистан обсудили на полях 79-й сессии ГА ООН широкий спектр союзнических отношений
28 сентября 2024 г. 04:27
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
1 октября 2024 г. 12:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi