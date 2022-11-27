Самолет из Стамбула не смог приземлиться в аэропорту Тбилиси из-за погодных условий

Самолет турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, выполнявший рейс Стамбул - Тбилиси, не смог приземлиться в аэропорту столицы Грузии из-за плохих погодных условий.

Самолет турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, выполнявший рейс Стамбул - Тбилиси, не смог приземлиться в аэропорту столицы Грузии из-за плохих погодных условий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило Объединение аэропортов Грузии.

"Из-за непогоды рейс Стамбул - Тбилиси авиакомпании Pegasus не смог приземлиться в тбилисском международном аэропорту и возвращается на запасной аэродром, в аэропорт Эрзурума в Турции", - цитирует объединение Первый канал Грузии.

На данный момент известно о проблемах при выполнении только этого рейса из Стамбула.

Отметим, что в воскресенье в Тбилиси сильный ветер. По данным метеорологов, он достигает скорости 17 м/с.