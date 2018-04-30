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    Самолет из Москвы в Армению совершил вынужденную посадку

    Командир экипажа обратился с просьбой об оказании помощи к сотрудникам транспортной полиции Минеральных Вод из-за курящего пассажира
    © Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Самолет, летевший из Москвы в армянский Гюмри, совершил вынужденную посадку в Минеральных водах из-за мужчины, который закурил на борту.

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    "Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды составлен административный протокол в отношении пассажира авиарейса Москва - Гюмри, курившего на борту воздушного судна", - сообщила И.Волк.

    По ее словам, командир экипажа обратился с просьбой об оказании помощи к сотрудникам транспортной полиции из-за того, что один из пассажиров, мужчина 1974 года рождения, закурил на борту самолета во время полета.

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