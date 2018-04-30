Самолет из Москвы в Армению совершил вынужденную посадку

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Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Самолет, летевший из Москвы в армянский Гюмри, совершил вынужденную посадку в Минеральных водах из-за мужчины, который закурил на борту.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды составлен административный протокол в отношении пассажира авиарейса Москва - Гюмри, курившего на борту воздушного судна", - сообщила И.Волк.

По ее словам, командир экипажа обратился с просьбой об оказании помощи к сотрудникам транспортной полиции из-за того, что один из пассажиров, мужчина 1974 года рождения, закурил на борту самолета во время полета.