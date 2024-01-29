Самолет из Харбина экстренно сел в Якутске из-за срабатывания датчика пожара

Пассажирский самолет, следовавший из Харбина в Якутск, совершил экстренную посадку из-за сработавшего датчика пожара в багажном отделении.

Пассажирский самолет, следовавший из Харбина в Якутск, совершил экстренную посадку из-за сработавшего датчика пожара в багажном отделении.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Самолет рейсом Харбин-Якутск экстренно сел в аэропорту назначения в связи со срабатыванием датчика пожара в багажном отделении. На борту было 30 пассажиров и 9 членов экипажа, они эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

Прибывшие пожарные внешне не обнаружили открытого горения, но запах гари присутствовал. Проверка самолета продолжается.

Информацию о ЧП подтвердили в региональном управлении МЧС России. "На месте происшествия находятся экстренные службы. По внешней разведке открытого огня не обнаружено, имелся слабый запах дыма", - сообщили в управлении. Рейс выполнял самолет Sukhoi Superjet 100.