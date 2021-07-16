В России пропал с радаров пассажирский самолет

Пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области России. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в авиационных службах.
На борту по разным данным находятся от 13 до 17 человек, в том числе четверо детей. "Самолет пропал с радара в Бакчарском районе. У него сработал аварийный маяк. На борту находятся 17 человек, в том числе четверо детей. Трое из них - это экипаж", - сказал источник.
Он уточнил, что установлены координаты возможного местонахождения Ан-28. "Зарегистрировано срабатывание аварийного маяка Ан-28", - сказал собеседник агентства.
В Сибирском спасательном центре подтвердили пропажу с радаров самолета Ан-28, летевшего из города Кедровый в Томск.