Самолет Ан-24 с пассажирами на борту сел в Якутии на реку, пострадавших нет

Самолет Ан-24 в Якутии приземлился вне взлетно-посадочной полосы, сев на реку Колыма, экипаж и пассажиры не пострадали.

Самолет Ан-24 в Якутии приземлился вне взлетно-посадочной полосы, сев на реку Колыма, экипаж и пассажиры не пострадали.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается в соцсетях Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"В Якутии прокуратура устанавливает обстоятельства по факту посадки воздушного судна вне взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 28 декабря утром Ан-24, выполнявший пассажирский рейс по маршруту "Якутск-Зырянка-Среднеколымск-Якутск", при заходе на посадку отклонился от взлетно-посадочной полосы и сел на песчаную косу реки Колыма.

"Экипаж и пассажиры не пострадали, произведена их эвакуация… По предварительной информации, причиной авиационного события является ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна", - добавляется в сообщении.

На борту самолета во время инцидента было 34 человека: 30 пассажиров, включая двух детей, и 4 члена экипажа.