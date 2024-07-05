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Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Бурятии

Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Бурятии Самолет Ан-2, осуществлявший авиамониторинг лесных пожаров, совершил аварийную посадку в Еравнинском районе Бурятии, на границе с Забайкальским краем.
В регионе
5 июля 2024 г. 12:31
Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Бурятии

Самолет Ан-2, осуществлявший авиамониторинг лесных пожаров, совершил аварийную посадку в Еравнинском районе Бурятии, на границе с Забайкальским краем.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

"Воздушное судно совершило аварийную посадку. На борту было шесть человек: трое из лесничества, два пилота и летчик наблюдатель Забайкальской базы авиационной охраны лесов. Пострадавших нет. Самолет пришел в неисправность из-за жары: произошел выброс масла и была произведена вынужденная посадка", - сообщили в ведомстве.

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