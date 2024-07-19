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Самолет Ан-2 потерпел крушение в Армении, погибли два человека

Самолет Ан-2 потерпел крушение в Армении, погибли два человека Самолет Ан-2 потерпел крушение у города Егвард в Котайке, есть двое погибших.
В регионе
19 июля 2024 г. 11:13
Самолет Ан-2 потерпел крушение в Армении, погибли два человека

Самолет Ан-2 потерпел крушение у города Егвард в Котайке, есть двое погибших.

Как передает Report, об этом сообщили Sputnik-Армения в пресс-службе МВД страны.

Информация о крушении поступила сегодня утром в 09:30 от граждан, после чего к месту происшествия направилась оперативная группа.

Сейчас работы по ликвидации последствий координирует и.о. замглавы МВД Егор Карапетян.

Ан-2 – советский многоцелевой легкий самолет, используется как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, военно-учебный, пассажирский самолет.

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Версия на английском языке An-2 plane crashes in Armenia, resulting in two fatalities
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda “An-2” təyyarəsi qəzaya uğrayıb, 2 nəfər ölüb

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