Самолет Ан-2 потерпел крушение в Армении, погибли два человека

Самолет Ан-2 потерпел крушение у города Егвард в Котайке, есть двое погибших.

Самолет Ан-2 потерпел крушение у города Егвард в Котайке, есть двое погибших.

Как передает Report, об этом сообщили Sputnik-Армения в пресс-службе МВД страны.

Информация о крушении поступила сегодня утром в 09:30 от граждан, после чего к месту происшествия направилась оперативная группа.

Сейчас работы по ликвидации последствий координирует и.о. замглавы МВД Егор Карапетян.

Ан-2 – советский многоцелевой легкий самолет, используется как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, военно-учебный, пассажирский самолет.