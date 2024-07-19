Самолет Ан-2 потерпел крушение в Армении, погибли два человека

Самолет Ан-2 потерпел крушение у города Егвард в Котайке, есть двое погибших.
Как передает Report, об этом сообщили Sputnik-Армения в пресс-службе МВД страны.
Информация о крушении поступила сегодня утром в 09:30 от граждан, после чего к месту происшествия направилась оперативная группа.
Сейчас работы по ликвидации последствий координирует и.о. замглавы МВД Егор Карапетян.
Ан-2 – советский многоцелевой легкий самолет, используется как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, военно-учебный, пассажирский самолет.